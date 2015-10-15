ЕБРР не ожидает срыва выделения Украине кредита на $300 млн

МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Европейский банк реконструкции и развития не ожидает срыва выделения Украине кредита на 300 миллионов долларов, предназначенного для оплаты закупаемого Киевом в Европе газа, заявил управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Фрэнсис Малиж.

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"Есть основания полагать, что все будет выдано, поскольку он (кредит) был одобрен советом директоров ЕБРР", — сказал Малиж на пресс-конференции в четверг.

Совет директоров ЕБРР в конце сентября одобрил выделение этого кредита "Нафтогазу Украины" под гарантии правительства страны. Однако в назначенное время кредитное соглашение между сторонами подписано не было из-за того, что ЕБРР не устраивает утвержденный Киевом план реформирования системы корпоративного управления "Нафтогаза".

Премьер-министр Арсений Яценюк заявил ранее в четверг, что 16 октября проведет совещание с западными финансовыми организациями для урегулирования спорных вопросов, которые являются препятствием для предоставления Киеву доступа к 300 миллионам долларов кредита ЕБРР. По его словам, выделение средств поставила под угрозу позиция Минэнерго Украины.