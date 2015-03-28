ООН эвакуирует персонал из столицы Йемена

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Руководство ООН приняло решение эвакуировать свой персонал из столицы Йемена Саны в связи с конфликтом в стране.

"ООН эвакуирует персонал из Саны по соображениям безопасности", — говорится в сообщении агентства Рейтер.

Международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива начала в Йемене в ночь на четверг военную операцию против повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть территории страны. На данный момент известно, что были нанесены авиаудары по аэропорту столицы Йемена Саны и ряду военных объектов.