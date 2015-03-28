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    ООН эвакуирует персонал из столицы Йемена

    Тема:

    Военная кампания в Йемене (227)

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    В связи с конфликтом в Йемене руководство ООН приняло решение эвакуировать свой персонал из Саны. Согласно информации, эвакуация проводится по соображениям безопасности.
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    REUTERS Mohamed al-Sayaghi

    МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Руководство ООН приняло решение эвакуировать свой персонал из столицы Йемена Саны в связи с конфликтом в стране.

    Протесты хуситов в Сане против авиаударов
    REUTERS Khaled Abdullah
    Многотысячные акции протеста хуситов и их противников в Йемене

    "ООН эвакуирует персонал из Саны по соображениям безопасности", — говорится в сообщении агентства Рейтер.

    Международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива начала в Йемене в ночь на четверг военную операцию против повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть территории страны. На данный момент известно, что были нанесены авиаудары по аэропорту столицы Йемена Саны и ряду военных объектов.

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