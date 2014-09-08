Послы ЕС проведут срочную встречу по санкциям в отношении РФ - СМИ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Экстренное совещание послов Евросоюза по санкциям в отношении РФ состоится в понедельник вечером, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что санкции будут приняты к 16.00 по Киеву в том случае, если правительство какой-либо страны Евросоюза не выступит против соглашения, достигнутого ранее 28 постоянными представителями стран ЕС.

Собеседник агентства сообщил, что встреча начнется в 18.00

Официальный представитель ЕК Пия Аренкильде Хансен при этом заявила, что выполнение соглашения о прекращении огня в Украине будет решающим фактором для применения пакета санкций ЕС против РФ. По ее словам, ЕС учитывает все элементы, в том числе развитие ситуации в Украине и применение соглашения о прекращении огня.