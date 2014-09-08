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    Послы ЕС проведут срочную встречу по санкциям в отношении РФ - СМИ

    Тема:

    Санкции в отношении России_2014 (811)

    (обновлено: )75802
    Экстренное совещание послов Евросоюза по санкциям в отношении РФ состоится в понедельник вечером, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.
    Флаг ЕС
    RIA News

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Экстренное совещание послов Евросоюза по санкциям в отношении РФ состоится в понедельник вечером, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

    Саммит НАТО в Уэльсе
    Associated Press Charles Dharapak
    Украина-НАТО: саммит ограниченных возможностей и новые санкции против РФ

    Ранее сообщалось, что санкции будут приняты к 16.00 по Киеву в том случае, если правительство какой-либо страны Евросоюза не выступит против соглашения, достигнутого ранее 28 постоянными представителями стран ЕС.

    Собеседник агентства сообщил, что встреча начнется в 18.00

    Официальный представитель ЕК Пия Аренкильде Хансен при этом заявила, что выполнение соглашения о прекращении огня в Украине будет решающим фактором для применения пакета санкций ЕС против РФ. По ее словам, ЕС учитывает все элементы, в том числе развитие ситуации в Украине и применение соглашения о прекращении огня.

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