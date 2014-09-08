Финляндия считает, что санкции против РФ вводить не стоит - СМИ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя (Erkki Tuomioja), заявил, что значение нарушения режима прекращения огня на востоке Украины не следует преувеличивать, в связи с чем ЕС стоит подождать с ужесточением санкций в отношении РФ и "дать шанс" процессу мирного урегулирования, сообщается в понедельник на сайте телерадиокорпорации Yle.

В штабе ополчения самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ранее в понедельник заявили, что подразделения вооруженных сил Украины семь раз за воскресенье нарушили режим прекращения огня.

"Все это указывает на то, что не все группировки находятся под контролем у командования сепаратистов. Очевидно, что нарушение перемирия было с обеих сторон. Это связано с тем, что в районе действует группировка, не относящаяся ни к правительству Украины, ни России. Боевики-волонтеры не обязательно должны следовать указаниям президента", — заявил Туомиоя в интервью Yle.

Как передает Yle, глава МИД Финляндии в интервью указал на отсутствие необходимости введения новых санкций в отношении РФ, пока все стороны конфликта придерживаются своих договоренностей. Однако министр отметил, что ранее введенные санкции не должны быть сняты. Ранее сообщалось, что Брюссель готов пересмотреть новые санкции, которые он планирует ввести в отношении России на этой неделе, если перемирие между ополченцами и силовиками в Украине будет соблюдаться.

В рамках заседания трехсторонней контактной группы (Россия — Украина — ОБСЕ) по урегулированию украинского кризиса 5 сентября в Минске киевские власти и самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики" достигли ряда договоренностей, прежде всего о прекращении огня на востоке Украины. Основные положения перемирия устанавливают прекращение боевых действий и обмен пленными. При этом противоборствующие стороны, в соответствии с подписанными соглашениями, остаются на позициях, которые занимали на момент объявления о прекращении огня.