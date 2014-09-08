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    Медведев не исключает, что санкции Запада могут пойти России на пользу

    Тема:

    Санкции в отношении России_2014 (811)

    (обновлено: )601
    Санкции могут пойти на пользу государству, в отношении которого они были введены. Так, глава правительства РФ в качестве примера привел Китайскую народную республику, против которой ввели санкции в 1989 году.
    Дмитрий Медведев
    RIA News Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Дальнейшее введение санкций может привести к взлому системы безопасности в мире, поскольку за экономическими могут последовать и политические заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

    "Мы же понимаем, что санкции сначала экономические, а потом в ответ — политические, а политические вещи всегда ассиметричны. И это уже пострашнее ограничений поставок: возможен взлом системы безопасности в мире. Надеюсь, что наши западные партнеры этого не хотят и сумасшедших среди тех людей, которые принимают решения, нет", — сказал Медведев в интервью газете "Ведомости".

    Российский премьер напомнил, что санкции в отношении ряда стран вводились и ранее, как по линии ООН, так и по линии отдельных государств. "Как правило, ни к чему хорошему они не приводили. Длительность была разной, но это не бесконечная тема", — отметил он, добавив, что "санкции — всегда обоюдоострая история", и в итоге ограничения сказываются на тех, кто первым их вводит.

    Однако, по его словам, санкции могут пойти на пользу государству, в отношении которого они были введены. В качестве примера Медведев привел Китайскую народную республику, против которой ввели санкции в 1989 году.

    "Санкции очень близкие тем, что введены против нас. Теперь давайте посмотрим: китайская экономика стала развиваться хуже после этого? Нет. Они отклонились от того курса, который был задан именно в конце 80-х годов? Нет. Они успешная экономика? Вне всякого сомнения. Это экономика, которая скоро станет первой в мире. Китай поменял общественный строй? Китай почувствовал себя наказанным? Нет. Они просто мобилизовали внутренние ресурсы, но таким образом, что не отрезали себя от внешнего мира. В известной степени эти санкции пошли на пользу Китайской народной республике", — сказал Медведев.

    Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Запад не должен сразу отменять санкции против России, если удастся достичь мира в Донбассе.

    Верховная Рада 14 августа приняла закон, предусматривающий возможность введения в отношении России более 20 видов санкций, включая прекращение транзита энергоресурсов. Рассмотрение законопроекта еще 8 августа вызвало волну дискуссий, именно поэтому Рада одобрила документ 12 августа лишь в первом чтении.

    Реакция на санкции: экономика РФ растет, а Украины падает

    Разработку нового закона Кабмин объяснил необходимостью неотложно и эффективно реагировать на явные и потенциальные угрозы национальным интересам и безопасности Украины.

    Принятие документа не означает автоматического ввода специальных ограничительных мер, закон лишь создает правовую основу для их введения.

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