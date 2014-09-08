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    В мире

    ЕК не исключает, что новые санкции против РФ одобрят в понедельник

    Тема:

    Санкции в отношении России_2014 (811)

    (обновлено: )8202
    "На настоящий момент пакет был согласован на уровне Coreper (Комитета постпредов ЕС) и должен быть официально одобрен странами-членами письменной процедурой позже сегодня. Процедура продолжается",- сообщила Хансен.
    Флаги России и ЕС
    RIA News Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк

    БРЮССЕЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) подтверждает, что расширенные санкции против России могут быть окончательно одобрены в понедельник, сообщила официальный представитель ЕК Пия Аренкильде Хансен.

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    "На настоящий момент пакет был согласован на уровне Coreper (Комитета постпредов ЕС) и должен быть официально одобрен странами-членами письменной процедурой позже сегодня. Процедура продолжается",- сообщила Хансен.

    По ее словам, "детали мер появятся после публикации в Официальном журнале ЕС". "Это должно произойти в течение завтрашнего дня, не позднее, как было запланировано", — отметила представитель ЕК.

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