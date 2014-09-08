Медведев грозит запретом авиаполетов над РФ в ответ на санкции - СМИ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В случае введения очередных санкций против России в энергетике или финансовом секторе Москва вынуждена будет ответить асимметрично, например запретом авиаполетов над территорией РФ, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Будут ли новые санкции — нужно у них же спросить. Но если будут санкции, связанные с энергетикой, дальнейшие ограничения для нашего финансового сектора, нам придется отвечать асимметрично", — сказал Медведев в интервью газете "Ведомости" по случаю 15-летнего юбилея издания.

Глава кабмина отметил, что часть таких решений уже озвучивал на заседании правительства. "Например, ограничения в транспортной сфере. Мы исходим из того, что у нас дружественные отношения с нашими партнерами, и поэтому небо над Россией открыто для пролета. Но если нас ограничивают, нам придется отвечать", — сказал Медведев.

По его словам, если западные перевозчики будут летать вне воздушного пространства РФ, это может привести к банкротству многих авиакомпаний, которые и так балансируют на грани выживания. "Но это плохая история. Просто хотелось бы, чтобы наши партнеры в какой-то момент это осознали. Тем более что санкции точно не помогают установить мир на Украине. Они бьют мимо, и это понимает абсолютное большинство политиков. Есть просто инерция мышления и, к сожалению, желание использовать силу в международных отношениях", — подчеркнул премьер.

Что касается предположений российских властей, что секторальных санкций, скорее всего, не будет, Медведев отметил, что есть надежда на то, что "партнеры окажутся умнее".

Ранее сообщалось, что председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и глава Евросовета Херман ван Ромпей ожидают окончательного принятия новых секторальных санкций против РФ в понедельник. Новый пакет ограничительных мер был согласован на уровне Комитета постпредов ЕС.

В конце июля ЕС и США от точечных санкций против отдельных физических лиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.