Под санкции ЕС попадут "Газпром нефть", "Транснефть" и "Роснефть" - СМИ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Издание Wall Street Journal назвало список российских компаний, которые якобы попадут под новые санкции со стороны Евросоюза.

Согласно попавшим в распоряжение издания документам, новые санкции ЕС затронут российские нефтяные компании, предприятия оборонной промышленности, а также компании, производящие продукцию двойного назначения, которая может использоваться в военных и гражданских целях.

В списке значатся "Газпром нефть", "Транснефть" и "Роснефть". Кроме этого, называются компании "оборонки": ОПК "Оборонпром", "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК) и НПК "Уралвагонзавод". Сообщается, что всем им будет запрещено брать кредиты в ЕС со сроком погашения более 30 дней. Также будет ограничен экспорт из ЕС для девяти российских компаний, включая концерн "Сириус", "Калашников" и ассоциацию "Станкоинструмент", производящих продукцию для армии РФ.

С начала августа ЕС ограничил доступ к рынкам капитала Евросоюза пяти российским государственным финансовым институтам: Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Внешэкономбанку и Россельхозбанку. Инвесторам из ЕС было запрещено прямо или косвенно приобретать, продавать, предоставлять брокерские услуги или помощь в выпуске или иными способами иметь дело с акциями, облигациями и подобными инструментами денежного рынка со сроком обращения более 90 дней, выпущенными этими банками РФ. По данным Wall Street Journal, данный срок будет сокращен до 30 дней.

Это ограничение распространяется также на "дочки" этих пяти финансовых институтов (где их доля составляет более 50%) вне ЕС, а также организации, действующие от их имени или по их указанию.

Ранее в СМИ появилась информация, что новые санкции коснутся еще 20 должностных лиц из России и восточной Украины, которым будет запрещен въезд в ЕС и активы которых будут заморожены. Ожидается, что окончательное принятие новых санкций против РФ планируется в понедельник.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил в воскресенье, что Запад не должен сразу отменять санкции против России, если удастся достичь мира в Донбассе. В свою очередь глава российского правительства Дмитрий Медведев не исключает, что санкции Запада могут пойти России на пользу.