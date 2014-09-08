Источник: "Роснефть", "Газпромнефть", "Транснефть" попадут под санкции ЕС

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. ЕС включит "Роснефть", "Газпром нефть" и "Транснефть" в санкционный список, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.

Сообщается, что под санкции Евросоюза попадут российские государственные компании с оборотом более 1 триллиона рублей, половину которого составляет выручка от продажи и транспортировки нефти.

Санкции будут приняты к 16.00 по киевскому времени в том случае, если правительство какой-либо страны Евросоюза не выступит против соглашения, достигнутого ранее 28 постоянными представителями стран ЕС.

По информации агентства Франс Пресс, инвесторы из ЕС не смогут приобретать облигации и акции этих предприятий, а также предоставлять им займы. Целью мер, по словам источника агентства, является сокращение возможностей компаний по самостоятельному инвестированию, чтобы переложить это бремя на государство.

Как ранее сообщали СМИ, новые экономические санкции против России могут коснуться энергетических компаний, а также еще 20 должностных лиц из России и Украины, которым будет запрещен въезд в ЕС и активы которых будут заморожены.

Ранее, с начала августа, ЕС ограничил доступ к рынкам капитала Евросоюза пяти российским государственным финансовым институтам: Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Внешэкономбанку и Россельхозбанку. Инвесторам из ЕС было запрещено прямо или косвенно приобретать, продавать, предоставлять брокерские услуги или помощь в выпуске или иными способами иметь дело с акциями, облигациями и подобными инструментами денежного рынка со сроком обращения более 90 дней, выпущенными этими российскими банками.