Главы фракций ЕП обсудят в четверг стратегию ЕС в отношении Украины

БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости, Наталья Добровольская. Главы фракций Европарламента (ЕП) в четверг в срочном порядке обсудят ситуацию в Украине, на заседание приглашен еврокомиссар Штефан Фюле, говорится в заявлении главы ЕП Мартина Шульца.



"Конференция председателей (фракций) Европарламента обсудит завтра ситуацию в Украине в срочном порядке. Я пригласил еврокомиссара по расширению и политике соседства Штефана Фюле на дебаты по дальнейшей стратегии ЕС", - говорится в его заявлении.



Шульц поддержал призыв Еврокомиссии к немедленному введению точечных санкций против ответственных за нарушение прав человека. "Нам также необходимо надежное предложение значительной финансовой помощи, если ситуация мирно разрешится и будет найдено политическое решение", - отметил Шульц.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.