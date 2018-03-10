На отношения Киева и Брюсселя в новом европравительстве во главе с экс-премьером Люксембурга Жан-Клодом Юнкером могут повлиять три ключевые фигуры: Федерика Могерини, Йоханнес Хан и Мирослав Шефкович, считает Владимир Матвеев.
"Я думаю, что нам нужно начать переговоры по соглашению о свободной торговле между ТС и ЕС", - заявил Фюле, добавив, что "настало время, как мне кажется, для официальных связей на высоком уровне сотрудничества".
ЕС приветствует усилия контактной группы Украина - Россия - ОБСЕ по урегулированию ситуации в Украине, сказал еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефан Фюле, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге.
Еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефан Фюле и украинский вице-премьер Владимир Гройсман представят ЕС и Украину на координационной встрече по подготовке донорской конференции, которая состоится в Брюсселе во вторник.
Совет ЕС по общим вопросам во вторник в Люксембурге принял решение предоставить Албании статус кандидата на вступление в Евросоюз, сообщил в своем Twitter еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефан Фюле.
Еврокомиссия считает необходимым принять во внимание потенциальное воздействие на страны Евросоюза возможных экономических санкций против России в связи с ситуацией в Украине, сказал еврокомиссар Штефан Фюле на пресс-конференции в среду.
Еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефан Фюле поедет в Киев на следующей неделе, для обсуждения с властями Украины элементов соглашения об ассоциации, сообщил председатель ЕК Жозе Мануэл Баррозу
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".