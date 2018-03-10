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    Штефан Фюле

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 100
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    Флаг Евросоюза
    Новый состав Еврокомиссии: прагматики между Украиной и РФ
    10:02 04.11.2014
    21182Реакция в мире на события в Украине
    На отношения Киева и Брюсселя в новом европравительстве во главе с экс-премьером Люксембурга Жан-Клодом Юнкером могут повлиять три ключевые фигуры: Федерика Могерини, Йоханнес Хан и Мирослав Шефкович, считает Владимир Матвеев.
    Вице-премьер Украины Владимир Гройсман
    Гройсман вылетел в Брюссель, где обсудит выделение Украине финпомощи
    11:03 08.10.2014
    159НАТО: надо или не надо?
    Как сообщает пресс-служба Гройсмана, он будет находиться с двухдневным рабочим визитом в Брюсселе 8-9 октября. Также в Брюссель на встречу с генсеком НАТО вылетел Павел Климкин.
    Штефан Фюле на 11-й ежегодной встрече YES, Киев, 11 сентября 2014
    ЕС готов развивать отношения с РФ - Фюле
    11:06 16.09.2014
    105
    Евросоюз готов развивать потенциал отношений с Россией, Таможенным союзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), но тестом для запуска диалога с РФ будет выполнение мирного плана в Украине.
    Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Штефан Фюле
    Фюле: необходимо начать обсуждать договор о свободной торговле между ТС и ЕС
    13:23 13.09.2014
    151Соглашение об ассоциации с ЕС: Украина нажала "паузу"
    "Я думаю, что нам нужно начать переговоры по соглашению о свободной торговле между ТС и ЕС", - заявил Фюле, добавив, что "настало время, как мне кажется, для официальных связей на высоком уровне сотрудничества".
    Штефан Фюле
    Фюле призвал Киев понять проблемы жителей Донбасса
    20:53 11.09.2014
    364Мировая реакция на события в Украине
    Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства отметил, что жители востока Украины "заслуживают подотчетного самоуправления для развития их областей".
    Флаг Евросоюза
    Австриец Хан займется расширением ЕС вместо чеха Фюле
    23:26 10.09.2014
    48
    Фюле активно поддерживал расширение ЕС и подчеркивал в СМИ, что оно является важным инструментом трансформации Евросоюза.
    Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Штефан Фюле
    ЕС приветствует усилия Украины, России и ОБСЕ - Фюле
    17:49 15.07.2014
    117Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    ЕС приветствует усилия контактной группы Украина - Россия - ОБСЕ по урегулированию ситуации в Украине, сказал еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефан Фюле, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге.
    Денежные купюры: евро
    Встреча по координации донорской помощи Украине пройдет в Брюсселе во вторник
    06:29 08.07.2014
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    Первая встреча на высоком уровне по координации международной донорской помощи Украине, находящейся в непростой экономической ситуации, пройдет в Брюсселе во вторник, 8 июля.
    Штефан Фюле
    ЕС и Украину на донорской встрече в Брюсселе представят Фюле и Гройсман
    14:38 07.07.2014
    183Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефан Фюле и украинский вице-премьер Владимир Гройсман представят ЕС и Украину на координационной встрече по подготовке донорской конференции, которая состоится в Брюсселе во вторник.
    Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Штефан Фюле
    ЕК приветствует ратификацию Молдавией соглашения об ассоциации с ЕС - Фюле
    13:37 02.07.2014
    141
    Еврокомиссия приветствует оперативную ратификацию Молдавией своего соглашения об ассоциации с Евросоюзом, пишет в своем Twitter еврокомиссар Штефан Фюле.
    Штефан Фюле
    Фюле: еще рано говорить о шансах Украины стать кандидатом в члены ЕС
    12:04 27.06.2014
    535Подписание экономической ассоциации Украина-ЕС
    Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан Фюле не может сказать, каковы шансы Украины получить статус кандидата в члены Евросоюза - это будет зависеть от реформ в стране.
    Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политике соседства Штефан Фюле
    ЕС решил предоставить Албании статус кандидата в члены союза - Фюле
    12:50 24.06.2014
    971
    Совет ЕС по общим вопросам во вторник в Люксембурге принял решение предоставить Албании статус кандидата на вступление в Евросоюз, сообщил в своем Twitter еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефан Фюле.
    Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Штефан Фюле
    Фюле обсудил c Яценюком ассоциацию с ЕС и донорскую конференцию
    16:42 19.06.2014
    193Подписание экономической ассоциации Украина-ЕС
    "Поговорил с (Арсением) Яценюком по поводу подготовки к имплементации соглашения об ассоциации и донорской координационной встречи на высоком уровне в Брюсселе", - написал Фюле.
    Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Штефан Фюле
    Фюле 18-19 июня посетит Киев для обсуждения сотрудничества
    16:55 18.06.2014
    121Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефан Фюле 18-19 июня посетит Киев для обсуждения сотрудничества, сообщил в среду РИА Новости его официальный представитель Петер Стано.
    Штефан Фюле
    Еврокомиссар Фюле прибыл с визитом в Киеве - ЕК
    14:31 16.05.2014
    5
    Еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефан Фюле находится в Киеве, он планирует обсудить соглашение об ассоциации ЕС и Украины, сообщила официальный представитель ЕК Пия Аренкильде Хансен.
    Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Штефан Фюле
    Фюле: Евросоюзу надо учесть влияние на себя своих же санкций против РФ
    14:21 30.04.2014
    9Санкции в отношении России_2014
    Еврокомиссия считает необходимым принять во внимание потенциальное воздействие на страны Евросоюза возможных экономических санкций против России в связи с ситуацией в Украине, сказал еврокомиссар Штефан Фюле на пресс-конференции в среду.
    Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Штефан Фюле
    ЕС разделил соглашение с Украиной в том числе для консультаций с РФ
    08:25 03.04.2014
    5Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Необходимость консультаций с Россией стала одной из причин, по которым ЕС разделил соглашение об ассоциации с Украиной на две части и подписал только политические главы.
    Арсений Яценюк
    Яценюк: Украина ждет от ЕС финпомощи, поставок газа и отмены виз
    18:09 26.03.2014
    25Экономика Украины
    Представители украинского правительства и представители Европейской комиссии очертили основные приоритеты и принципы дальнейшего сотрудничества.
    Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Штефан Фюле
    Фюле приедет в Киев для обсуждения соглашения об ассоциации с ЕС
    16:10 21.03.2014
    7Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефан Фюле поедет в Киев на следующей неделе, для обсуждения с властями Украины элементов соглашения об ассоциации, сообщил председатель ЕК Жозе Мануэл Баррозу
    Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политике соседства Штефан Фюле
    Фюле надеется, что миссия ЕК и МВФ вскоре направится в Украину
    20:07 26.02.2014
    4Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Еврокомиссия надеется на то, что представители директората ЕК по экономическим и финансовым делам и сотрудники МВФ скоро посетят Украину в рамках вопроса оказания стране помощи.
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