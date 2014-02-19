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    Послы стран ЕС обсуждают в Брюсселе санкции в из-за ситуации в Киеве

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    Послы 28 стран Евросоюза обсуждают на совещании, которое в настоящее время идет в Брюсселе, ситуацию в Украине, в частности, возможные санкции по отношению к ответственным за кровопролитие.
    Флаг ЕС
    RIA News

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Послы 28 стран Евросоюза обсуждают на совещании, которое в настоящее время идет в Брюсселе, ситуацию в Украине, в частности, возможные санкции по отношению к ответственным за кровопролитие, сообщил глава представительства Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас.

    "В настоящий момент проходит совещание 28 послов в Брюсселе по политике безопасности, где обсуждаются все возможности, в том числе и ограничительные меры по отношению к тем, кто ответственен", - сказал он, выступая в среду в Москве с докладом.

    По его словам, в Евросоюзе надеются на быструю нормализацию ситуации в Украине и по-прежнему готовы подписать соглашение об ассоциации, "как только Украина будет готова".

    "ЕС готов продолжить работу с тем, чтобы найти устойчивый выход из сложной экономической ситуации", - добавил дипломат.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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