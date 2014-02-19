наверх
10.03.201801:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Представитель ЕК: насилие неприемлемо, откуда бы оно ни исходило

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

    (обновлено: )9
    Евросоюз осуждает насилие в Украине, откуда бы оно ни исходило, заявил представитель Еврокомиссии Алехандро Ульсуррун де Асанса и Муньос.
    Флаг Евросоюза
    flickr.com/rockcohen

    БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости, Наталья Добровольская. Евросоюз осуждает насилие в Украине, откуда бы оно ни исходило, заявил представитель Еврокомиссии Алехандро Ульсуррун де Асанса и Муньос.

    "Насилие неприемлемо, откуда бы оно ни исходило, и оно должно прекратиться", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, против кого будут применены санкции в Украине. "Мы не будем делать различия. Все, кто ответственен за акты насилия, должен ответить за них", - сказал он. При этом представитель ЕК отметил, что на властях лежит особая ответственность за происходящее, так как они должны обеспечить политический диалог и защиту фундаментальных свобод.

    "Важно определить, какие санкции принять, в какой момент, и кто станет объектом санкций. Это странам-членам теперь решать", - сказал Ульсуррун де Асанса и Муньос. Он отметил, что подписания соглашения об ассоциации с Украиной "остается возможным". "Это важный элемент в той поддержке, которую мы оказываем Украине", - сказал он.

    В свою очередь пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Майя Косьянчич заявила, что "ЕС осуждает любое насилие на Украине, в том числе захват государственных зданий". "Любое насилие, включая нападения на официальные здания, неприемлемо", - подчеркнула она.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине