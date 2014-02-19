Представитель ЕК: насилие неприемлемо, откуда бы оно ни исходило

БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости, Наталья Добровольская. Евросоюз осуждает насилие в Украине, откуда бы оно ни исходило, заявил представитель Еврокомиссии Алехандро Ульсуррун де Асанса и Муньос.



"Насилие неприемлемо, откуда бы оно ни исходило, и оно должно прекратиться", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, против кого будут применены санкции в Украине. "Мы не будем делать различия. Все, кто ответственен за акты насилия, должен ответить за них", - сказал он. При этом представитель ЕК отметил, что на властях лежит особая ответственность за происходящее, так как они должны обеспечить политический диалог и защиту фундаментальных свобод.



"Важно определить, какие санкции принять, в какой момент, и кто станет объектом санкций. Это странам-членам теперь решать", - сказал Ульсуррун де Асанса и Муньос. Он отметил, что подписания соглашения об ассоциации с Украиной "остается возможным". "Это важный элемент в той поддержке, которую мы оказываем Украине", - сказал он.



В свою очередь пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Майя Косьянчич заявила, что "ЕС осуждает любое насилие на Украине, в том числе захват государственных зданий". "Любое насилие, включая нападения на официальные здания, неприемлемо", - подчеркнула она.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.