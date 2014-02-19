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    Совет Европы предлагает содействие конфликтующим сторонам в Киеве

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд предлагает сторонам конфликта в Украине помощь Страсбурга.
    Генеральный сектретарь Совета Европы Турнбьерн Ягланд (в центре). Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд предлагает сторонам конфликта в Украине помощь Страсбурга.

    "Я решительно осуждаю эскалацию насилия в Киеве, которая уже стоила жизней", - говорится в заявлении Ягланда, поступившем в РИА Новости.

    "Я призываю все политические силы в Украине продемонстрировать ответственность и воздержаться от любых дальнейших актов насилия", - заявил генсек Совета Европы.

    По его мнению, "пришло время парламенту страны найти выход из серьезного кризиса".

    Ягланд заявил о своей готовности оказать Украине содействие, в том числе в юридической сфере (адвокаты, специалисты в области конституционного права).

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие.

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