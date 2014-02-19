Совет Европы предлагает содействие конфликтующим сторонам в Киеве

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд предлагает сторонам конфликта в Украине помощь Страсбурга.



"Я решительно осуждаю эскалацию насилия в Киеве, которая уже стоила жизней", - говорится в заявлении Ягланда, поступившем в РИА Новости.



"Я призываю все политические силы в Украине продемонстрировать ответственность и воздержаться от любых дальнейших актов насилия", - заявил генсек Совета Европы.



По его мнению, "пришло время парламенту страны найти выход из серьезного кризиса".



Ягланд заявил о своей готовности оказать Украине содействие, в том числе в юридической сфере (адвокаты, специалисты в области конституционного права).



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие.