Верховный комиссар ООН призвала к расследованию событий в Украине

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем Пиллэй в среду призвала к независимому расследованию событий в Украине, где в результате беспорядков погибли не менее 25 человек, передает агентство Франс Пресс.

"Я призываю к неотложному независимому расследованию, чтобы установить факты, которые обеспечат должную ответственность за эти кровавые столкновения", - говорится в заявлении Пиллэй.

Она также призвала правительство и протестующих в Украине в кратчайшие сроки предпринять шаги для мирного разрешения ситуации.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и «коктейли Молотова» в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, жертвами массовых беспорядков стали 25 человек.