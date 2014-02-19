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    Латвия предложит созвать заседание СМИД ЕС по санкциям против Украины

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предложит Кэтрин Эштон созвать чрезвычайное заседание совета министров иностранных дел ЕС.
    Флаг ЕС
    RIA News

    РИГА, 19 фев - РИА Новости, Вадим Радионов. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предложит верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон созвать чрезвычайное заседание совета министров иностранных дел ЕС, чтобы обсудить санкции против Украины, сообщает в среду пресс-служба МИД Латвии.

    В своем Twitter глава МИД Латвии написал, что такое заседание необходимо.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, погибли 25 человек.

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