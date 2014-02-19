Латвия предложит созвать заседание СМИД ЕС по санкциям против Украины

РИГА, 19 фев - РИА Новости, Вадим Радионов. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предложит верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон созвать чрезвычайное заседание совета министров иностранных дел ЕС, чтобы обсудить санкции против Украины, сообщает в среду пресс-служба МИД Латвии.



В своем Twitter глава МИД Латвии написал, что такое заседание необходимо.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, погибли 25 человек.