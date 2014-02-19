ЕР призывает коллег в Европе и мире осудить действия оппозиции в Киеве

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Единая Россия" призывает коллег по межпартийным контактам в Европе и по всему миру осудить ситуацию в Украине и помочь вернуть диалог между действующей властью и оппозицией в конституционное русло, заявил РИА Новости член президиума генсовета ЕР, зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, погибли 25 человек.



"В партии "Единая Россия", естественно, очень жестко осуждают те действия, которые ведет оппозиция, экстремисты в Киеве и по всей Украине. За какие бы убеждения они ни боролись, какими бы идеями они ни вдохновлялись, но они перешли красную черту Мы также призываем наших коллег по межпартийным контактам и в Европе, и по всему миру осудить тот терроризм, который сегодня вышел на улицы и ни до чего хорошего не доведет", - сказал Климов.



По его мнению, разгром офиса "Партии регионов" в Киеве, захват зданий, поджоги и человеческие жертвы в результате беспорядков в Украине - это уже "никакая не политическая дискуссия, это бандитизм, терроризм, средневековое варварство".



"Надеемся, здравый смысл победит, и мы общими усилиями поможем нашим украинским коллегам эти страшные события вернуть в конституционное русло, чтобы дискуссии шли в парламенте, на площадках общественных организаций, но не в том виде, в каком есть. Надеемся, что силы правопорядка на Украине, действуя в рамках закона, восстановят стабильность в стране. Только в стабильном обществе может быть нормальный диалог по любому вопросу", - подчеркнул Климов.