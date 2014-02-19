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    Посольство РФ: среди пострадавших в беспорядках в Украине россиян нет

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    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

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    "Я говорил с консулом России в Украине и по состоянию на утро сегодняшнего дня они дали информацию, что не получали информацию о пострадавших гражданах России", - сказал Гришин.
    Столкновения в центре Киева
    РИА Новости Украина Егор Луканин

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости, Елена Дудко. Граждане РФ не пострадали в результате столкновений на улицах Киева и по состоянию на первую половину дня 19 февраля посольство РФ в Украине работает в штатном режиме, сказал РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Украине Олег Гришин.

    По его словам, пока что не поступало сведений о гражданах РФ, пострадавших в результате беспорядков.

    "Я говорил с консулом России в Украине и по состоянию на утро сегодняшнего дня они дали информацию, что не получали информацию о пострадавших гражданах России", - сказал Гришин.

    "Посольство работает в штатном режиме. В Соломенском районе города Киева, где расположено посольство России в Украине, обстановка спокойная, митингующих нет", - заявил он.

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