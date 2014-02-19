наверх
10.03.201801:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Посольство РФ в Украине рекомендует избегать зон противостояния

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

    (обновлено: )21
    Посольство РФ в Украине настоятельно рекомендует россиянам избегать зон противостояния в Киеве и других городах.
    Водометы в центре Киева
    РИА Новости Украина Егор Луканин

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Украине настоятельно рекомендует россиянам избегать зон противостояния в Киеве и других городах.

    "Посольство Российской Федерации в Украине вновь настоятельно рекомендует российским гражданам, находящимся в Киеве, а также других городах, где происходят столкновения протестующих с местными правоохранительными органами, воздержаться от посещения зон активного противостояния", - сообщается на сайте посольства РФ в Украине.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и «коктейли Молотова» в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. Раненые исчисляются сотнями.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине