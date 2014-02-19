Посольство РФ в Украине рекомендует избегать зон противостояния

РИА Новости Украина Егор Луканин

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Украине настоятельно рекомендует россиянам избегать зон противостояния в Киеве и других городах.

"Посольство Российской Федерации в Украине вновь настоятельно рекомендует российским гражданам, находящимся в Киеве, а также других городах, где происходят столкновения протестующих с местными правоохранительными органами, воздержаться от посещения зон активного противостояния", - сообщается на сайте посольства РФ в Украине.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и «коктейли Молотова» в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. Раненые исчисляются сотнями.