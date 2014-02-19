Песков: РФ не давала и не намерена давать советов руководству Украины

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москва не давала и не намерена давать советов руководству Украины по поводу урегулирования ситуации в стране, определять способы решения возникших в республике проблем - исключительная прерогатива легитимных украинских властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.



"Позиция руководства России и президента Российской Федерации относительно событий на Украине заключается в том, чтобы дождаться скорейшего урегулирования этой ситуации. Как, каким образом и за счет чего будет достигнуто это урегулирование, с точки зрения президента (России), является исключительной прерогативой легитимных властей Украины. Президент России никогда не давал и не дает советов своему украинскому коллеге на предмет того, что нужно делать, как поступить и так далее, и не имеет намерений давать таких советов в дальнейшем", - заявил Песков.