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    Песков: РФ не давала и не намерена давать советов руководству Украины

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

    (обновлено: )19
    Москва не давала и не намерена давать советов руководству Украины по поводу урегулирования ситуации в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
    Московский Кремль
    RIA News Борис Приходько | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москва не давала и не намерена давать советов руководству Украины по поводу урегулирования ситуации в стране, определять способы решения возникших в республике проблем - исключительная прерогатива легитимных украинских властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

    "Позиция руководства России и президента Российской Федерации относительно событий на Украине заключается в том, чтобы дождаться скорейшего урегулирования этой ситуации. Как, каким образом и за счет чего будет достигнуто это урегулирование, с точки зрения президента (России), является исключительной прерогативой легитимных властей Украины. Президент России никогда не давал и не дает советов своему украинскому коллеге на предмет того, что нужно делать, как поступить и так далее, и не имеет намерений давать таких советов в дальнейшем", - заявил Песков.

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