МИД РФ считает захват зданий в Киеве попыткой захвата госвласти

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Захват зданий и нападения на милиционеров и военнослужащих в Украине со стороны радикалов является попыткой захвата государственной власти в Украине, говорится в заявлении МИД России.



"В западных областях Украины дело дошло до захвата зданий органов милиции, прокуратуры, воинских частей. Бесчинствующие молодчики издеваются над милиционерами, военнослужащими, десятки которых получили травмы. По сути речь идет о попытке силового захвата власти", - сказано в сообщении, опубликованном в среду на сайте министерства.



В документе отмечается, что кровь пролилась "в результате преступной деятельности радикальных сил от оппозиции".



"Не видим мы и внятной реакции европейских политиков и структур, которые отказываются признать, что вся ответственность за действия радикальных сил на Украине лежит на оппозиции", - заявляет МИД РФ.