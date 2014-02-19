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    Кремль: действия в Украине можно трактовать как попытку госпереворота

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    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

    (обновлено: )28
    Действия экстремистов в Украине можно трактовать как попытку государственного переворота, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Действия экстремистов в Украине можно трактовать как попытку государственного переворота, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "С точки зрения руководства России, ответственность за происходящее в стране лежит целиком и полностью на экстремистских элементах, действия которых, с нашей точки зрения, следует трактовать как попытку государственного переворота", - заявил Песков.

    "В Москве решительно осуждают насилие со стороны радикальных элементов, которые, собственно, в нарушение всех достигнутых ранее договоренностей воспользовались выполнением условий об амнистии ранее задержанных людей, сразу же приступили к насильственным действиям. Кроме того, их деяния могут трактоваться и трактуются исключительно как попытка государственного переворота", - добавил он.

    По словам Пескова, наряду с захватом на территории Украины в различных городах госучреждений, также происходят захват объектов силового блока и попытки завладеть оружием. "Собственно, эти экстремистские элементы завладевают оружием",- добавил пресс-секретарь российского президента.

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