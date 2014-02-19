Кремль: действия в Украине можно трактовать как попытку госпереворота

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Действия экстремистов в Украине можно трактовать как попытку государственного переворота, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С точки зрения руководства России, ответственность за происходящее в стране лежит целиком и полностью на экстремистских элементах, действия которых, с нашей точки зрения, следует трактовать как попытку государственного переворота", - заявил Песков.

"В Москве решительно осуждают насилие со стороны радикальных элементов, которые, собственно, в нарушение всех достигнутых ранее договоренностей воспользовались выполнением условий об амнистии ранее задержанных людей, сразу же приступили к насильственным действиям. Кроме того, их деяния могут трактоваться и трактуются исключительно как попытка государственного переворота", - добавил он.

По словам Пескова, наряду с захватом на территории Украины в различных городах госучреждений, также происходят захват объектов силового блока и попытки завладеть оружием. "Собственно, эти экстремистские элементы завладевают оружием",- добавил пресс-секретарь российского президента.