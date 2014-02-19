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    Песков: Путин и Янукович обсудили ситуацию в Украине накануне ночью

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    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и Виктор Янукович обсудили ситуацию в Украине накануне ночью.
    Владимир Путин
    RIA News Михаил Метцель | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и Виктор Янукович обсудили ситуацию в Украине накануне ночью.

    "Что касается сообщений о том, что якобы имел место телефонный разговор между Януковичем и Путиным. Такой телефонный разговор действительно имел место накануне ночью. Но какая-то информация, которая публикуется, якобы, о содержании этого разговора, является не чем иным, как "уткой" и не соответствует действительности", - заявил Песков.

    Пресс-секретарь главы российского государства уточнил, что телефонный разговор Путина и Януковича состоялся поздно вечером. Детали переговоров не раскрываются. При этом он добавил, что урегулирование ситуации на Украине является приоритетным вопросом.

    "По мнению президента Путина, как, с кем, каким образом достигать урегулирования этой ситуации, является исключительной прерогативой украинского руководства",- подчеркнул Песков.

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