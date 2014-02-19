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    Депутат Госдумы: лидеры оппозиции никогда не смогут обуздать Майдан

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    Лидеры украинской оппозиции никогда не смогут обуздать Майдан, даже если им удастся прийти к власти, заявил депутат российской Госдумы, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев.
    Ситуации в Украине
    RIA News Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лидеры украинской оппозиции никогда не смогут обуздать Майдан, даже если им удастся прийти к власти, заявил депутат российской Госдумы, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев на пресс-конференции в РИА Новости.

    "Даже если они (лидеры оппозиции) сейчас свергнут (президента Виктора) Януковича, через месяц будет тот же самый "Майдан" - ну через два, через полгода, - но точно будет, потому что они никогда не смогут обуздать тех, кто там сейчас находится", - сказал он.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, погибли 25 человек.

    По словам Журавлева, "если власть будет проявлять такую же мягкость и непонятность, то ситуация может только накаляться и Украина может разделиться на западную и восточную".

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