Депутат Госдумы: лидеры оппозиции никогда не смогут обуздать Майдан

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лидеры украинской оппозиции никогда не смогут обуздать Майдан, даже если им удастся прийти к власти, заявил депутат российской Госдумы, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев на пресс-конференции в РИА Новости.

"Даже если они (лидеры оппозиции) сейчас свергнут (президента Виктора) Януковича, через месяц будет тот же самый "Майдан" - ну через два, через полгода, - но точно будет, потому что они никогда не смогут обуздать тех, кто там сейчас находится", - сказал он.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, погибли 25 человек.

По словам Журавлева, "если власть будет проявлять такую же мягкость и непонятность, то ситуация может только накаляться и Украина может разделиться на западную и восточную".