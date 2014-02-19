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    Лидер российской партии: Янукович обязан защитить целостность Украины

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    "И здесь звучат призывы с восточных регионов Украины и призыв из Крыма, чтобы президент наконец-то вспомнил, что он президент, что он верховный главнокомандующий. Сейчас это необходимо сделать", - сказал лидер "Справедливой России".
    Лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Обязанность украинского президента Виктора Януковича - защитить конституцию и целостность страны, заявил лидер "Справедливая Россия" Сергей Миронов, комментируя ситуацию в Украине.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, жертвами массовых беспорядков стали 25 человек.

    "Я считаю, что обязанность президента Украины Виктора Януковича в соответствии с теми полномочиями, которые он получил на всенародных выборах, - сделать так, чтобы конституция и целостность страны были защищены", - сказал журналистам Миронов.

    Он отметил, что в Украине "идет насильственный захват власти, там стреляют в милицию, стреляют в тех, кто охраняет закон".

    "Радикалы преступили черту. Причем очевидно, что правоохранительные силы готовы расчистить и освободить город от тех, кто его сегодня фактически захватил и терроризирует", - подчеркнул Миронов.

    "И здесь звучат призывы с восточных регионов Украины и призыв из Крыма, чтобы президент наконец-то вспомнил, что он президент, что он верховный главнокомандующий. Сейчас это необходимо сделать", - заключил лидер "Справедливой России".

    Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая (ЕР) считает, что в ответ на вооруженные преступления нужно действовать через разоружение преступников и пресечение их противоправных действий. По словам депутата, происходящее сегодня в Украине является попыткой вооруженного захвата власти. "Это преступление. Преступление, жертвами которого стали сотрудники правоохранительных органов, журналисты, простые граждане", - сказал журналистам глава комитета.

    "Циничные, дерзкие вооруженные нападения, которые сегодня остаются безнаказанными и которые фактически поощряются лидерами оппозиции через их слова о том, что якобы Майдан является "островом свободы", где ценность человеческой жизни ничего не значит, требуют адекватных мер со стороны власти. Именно адекватных, потому что в ответ на вооруженные преступления нужно действовать через разоружение преступников и пресечение их противоправных действий", - подчеркнула Яровая.

    Депутат считает, что задача власти остановить воинствующих молодчиков, которые являются реальной угрозой для мирного населения Украины.

    "Бездействие в этой ситуации означает, что завтра жертв может стать многократно больше", - заключила глава думского комитета.

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