Янукович призвал оппозицию отмежеваться от радикалов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент Виктор Янукович в очередной раз призвал оппозицию сесть за стол переговоров, чтобы найти выход из разразившегося в стране кризиса.



"Мы уже заплатили слишком дорогую цену за амбиции тех, кто рвется к власти. Но чтобы цена не была еще больше, призываю - опомнитесь! Надо садиться за стол переговоров и спасать Украину", - говорится в обращении Януковича, размещенном на его сайте.



"Я еще раз призываю лидеров оппозиции, которые утверждают, что стремятся к мирному урегулированию, немедленно отмежеваться от тех радикальных сил, которые провоцируют кровопролитие", - подчеркнул Янукович.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.