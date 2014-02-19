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    Янукович призвал оппозицию отмежеваться от радикалов

    Тема:

    Политический кризис в Украине (1691)

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    Президент Виктор Янукович в очередной раз призвал оппозицию сесть за стол переговоров, чтобы найти выход из разразившегося в стране кризиса.
    Виктор Янукович
    RIA News Андрей Мосиенко | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент Виктор Янукович в очередной раз призвал оппозицию сесть за стол переговоров, чтобы найти выход из разразившегося в стране кризиса.

    "Мы уже заплатили слишком дорогую цену за амбиции тех, кто рвется к власти. Но чтобы цена не была еще больше, призываю - опомнитесь! Надо садиться за стол переговоров и спасать Украину", - говорится в обращении Януковича, размещенном на его сайте.

    "Я еще раз призываю лидеров оппозиции, которые утверждают, что стремятся к мирному урегулированию, немедленно отмежеваться от тех радикальных сил, которые провоцируют кровопролитие", - подчеркнул Янукович.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.

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