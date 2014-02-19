Семь человек пострадали при пожаре в Доме профсоюзов в Киеве

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате пожара в Доме профсоюзов в Киеве, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.



"Спасатели вынесли на носилках и передали врачам семерых пострадавших", - говорится в сообщении.



Пожар в здании Дома профсоюзов на площади Независимости произошел в ночь на среду. Огонь охватил несколько этажей, в том числе последний, где находятся люди, которые не могли покинуть помещение. Ранее сообщалось о 37 спасенных, находившихся на этажах здания с третьего по девятый.

Поиск и спасение людей продолжается.



Как сообщала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, из-за сложной ситуации в центре города подъезд к зданию был невозможен. Первые пожарно-спасательные подразделения смогли прибыть на место в 1.33. На момент прибытия первых подразделений пожаром уже было охвачено почти все здание - с третьего по девятый этажи.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.