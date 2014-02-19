наверх
10.03.201802:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Семь человек пострадали при пожаре в Доме профсоюзов в Киеве

    Тема:

    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

    (обновлено: )6
    Семь человек пострадали в результате пожара в Доме профсоюзов в Киеве, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
    Пострадавший доставлен в больницу
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате пожара в Доме профсоюзов в Киеве, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

    "Спасатели вынесли на носилках и передали врачам семерых пострадавших", - говорится в сообщении.

    Пожар в здании Дома профсоюзов на площади Независимости произошел в ночь на среду. Огонь охватил несколько этажей, в том числе последний, где находятся люди, которые не могли покинуть помещение. Ранее сообщалось о 37 спасенных, находившихся на этажах здания с третьего по девятый.

    Поиск и спасение людей продолжается.

    Как сообщала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, из-за сложной ситуации в центре города подъезд к зданию был невозможен. Первые пожарно-спасательные подразделения смогли прибыть на место в 1.33. На момент прибытия первых подразделений пожаром уже было охвачено почти все здание - с третьего по девятый этажи.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине