СМИ: пожарные не могут бороться с огнем в Доме профсоюзов в Киеве

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Радикально настроенные люди не пропускают пожарную технику для тушения пожара в Доме профсоюзов в Киеве, передает агентство УНИАН.

Пожар возник на нескольких этажах, в частности на последнем, где находятся люди, которые не могут покинуть помещение. Кроме того, как передает агентство, пылает второй этаж, где обычно располагался пресс-центр штаба "Народного сопротивления".

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров.

По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.