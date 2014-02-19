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    Пожарным удалось прорваться в горящее здание Дома профсоюзов - СМИ

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    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

    (обновлено: )17
    Пожарным удалось прорваться на последний этаж в "Дом профсоюзов", горящий в центре украинской столицы на площади Независимости.
    Пожар. Архивное фото
    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости, Егор Луканин. Пожарным удалось прорваться на последний этаж в "Дом профсоюзов", горящий в центре украинской столицы на площади Независимости, сообщает в ночь на среду телеканал espreso.tv.

    Пожар возник на нескольких этажах, в частности на последнем, где находятся люди, которые не могут покинуть помещение. Кроме того, ранее сообщалось, что пылает и второй этаж, где обычно располагался пресс-центр штаба "Народного сопротивления".

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.

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