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    Байден потребовал у Януковича немедленного диалога с оппозицией

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

    (обновлено: )14
    Вице-президент США Джо Байден позвонил Виктору Януковичу и потребовал от него немедленно начать диалог с оппозицией, а также отвести милицию с улиц Киева и продемонстрировать максимум выдержки.
    Джозеф Байден
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Вице-президент США Джо Байден позвонил во вторник президенту Украины Виктору Януковичу и потребовал от него немедленно начать диалог с оппозицией, а также отвести милицию с улиц Киева и продемонстрировать максимум выдержки, сообщил Белый дом.

    "Вице-президент вновь подчеркнул срочную необходимость немедленного диалога с оппозиционными лидерами, чтобы ответить на законную обеспокоенность протестующих и выработать серьезные предложения по политической реформе", - говорится в заявлении офиса вице-президента.

    Байден также выразил "глубокую обеспокоенность" США в связи с кризисом на улицах Киева. "Он призвал президента Януковича отвести правительственные силы и продемонстрировать максимум выдержки. Вице-президент ясно дал понять, что США осуждают насилие с любой стороны, но что правительство особо отвечает за деэскалацию ситуации", - говорится в заявлении.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.

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