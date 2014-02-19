Глава ООН шокирован ростом насилия в Киеве

ООН, 19 фев - РИА Новости, Иван Захарченко. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун шокирован эскалацией насилия в Киеве, заявил его официальный представитель Мартин Несирки.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.



"Генеральный секретарь шокирован и глубоко озабочен эскалацией насилия в украинской столице Киеве, которая привела к дальнейшим жертвам и ранениям. Генеральный секретарь призывает обе стороны удвоить усилия по принятию позитивных мер, включая амнистию для задержанных в результате протестов и освобождение правительственных зданий протестующими", - говорится в заявлении Несирки, распространенном во вторник вечером.



По словам Несирки, генсек ООН призывает к "немедленному возобновлению диалога, ведущего к быстрым результатам". "Предотвращение дальнейшей нестабильности и кровопролития имеет первостепенную важность, и все стороны должны стремиться к возвращению Украины на путь процветания и демократии как можно скорее", - отмечается в заявлении.



Политический кризис разразился в Украине в конце ноября прошлого года, когда Кабмин объявил о приостановке евроинтеграции страны. Массовые акции, названные "евромайданом", прошли по всей Украине и в январе вылились в столкновения радикалов с милицией. Погибли три человека. В конце января был отправлен в отставку кабинет министров. Оппозиция требует проведения конституционной реформы.