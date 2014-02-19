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    Кличко: Янукович и оппозиционеры не договорились

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    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

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    Президент Украины Виктор Янукович и оппозиционеры на переговорах в ночь на среду не смогли достигнуть взаимопонимания по ситуации в Киеве, заявил лидер оппозиционной партии "УДАР" Виталия Кличко, слова которого приводит сайт партии.
    Виталий Кличко
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Виктор Янукович и оппозиционеры на переговорах в ночь на среду не смогли достигнуть взаимопонимания по ситуации в Киеве, заявил лидер оппозиционной партии "УДАР" Виталия Кличко, слова которого приводит сайт партии.

    По мнению Кличко, президент страны "неадекватно реагирует на ситуацию".

    "Все, о чем он говорил - это о том, чтобы лидеры оппозиции призвали людей на Майдане прекратить противостояние и сложить оружие", - сказал оппозиционер.

    "Я считаю, что власть должна немедленно отвести силовиков и прекратить кровавое противостояние, потому что гибнут люди. И я сказал об этом Януковичу. Пока льется кровь, какие могут быть переговоры? Но, к сожалению, понимания ситуации у него нет", - добавил он.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие.

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