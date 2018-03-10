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    Переговоры (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Газопровод. Архивное фото
    Встреча по газу Россия-Украина-ЕС может состояться 11 июня - источник
    13:51 06.06.2014
    106Проблемы с оплатой российского газа
    Очередная трехсторонняя встреча по газу в формате Россия-Украина-ЕС может состояться в среду, 11 июня, сообщил РИА Новости информированный европейский источник.
    Брифинг официального представителя МИД России А.Лукашевича
    МИД РФ: ситуация в Украине будет в центре внимания Лаврова и Керри
    15:50 05.06.2014
    94Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Ситуация в Украине будет в центре внимания переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри, которые состоятся вечером 5 июня, заявил в четверг официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.
    Глава Газпрома и Нафтогаза Алексей Миллер и Андрей Коболев
    Переговоров между "Газпромом" и "Нафтогазом" в четверг не будет - СМИ
    11:40 05.06.2014
    137Проблемы с оплатой российского газа
    Переговоры между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" в четверг не состоятся, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
    Арсений Яценюк
    Яценюк ожидает завершения переговоров с Газпромом в течение недели
    13:39 03.06.2014
    75Проблемы с оплатой российского газа
    Украина рассчитывает на завершение переговоров по газу с российским "Газпромом" в течение этой недели, заявил премьер Арсений Яценюк на заседании парламента во вторник.
    Арсений Яценюк
    "Газпром" и "Нафтогаз" проводят переговоры в Берлине - Яценюк
    12:41 03.06.2014
    84Проблемы с оплатой российского газа
    Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что сейчас в Берлине проходят газовые переговоры между "Газпромом" и "Нафтогазом".
    Председатель правления ОАО Газпром Алексей Миллер
    Миллер: новая встреча по газу Россия-Украина-ЕС может пройти до 9 июня
    21:07 02.06.2014
    45Проблемы с оплатой российского газа
    Дата следующей трехсторонней встречи по газу Россия-Украина-ЕС не определена, но она может состояться до 9 июня, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире "Первого канала".
    Александр Бородай
    Переговоры с Киевом возможны, но как с соседом, заявил премьер "ДНР"
    14:27 31.05.2014
    57Спецоперация на востоке Украины
    Власти самопровозглашенной "Донецой народной республики" не отрицают возможность проведения переговоров с Киевом, но только на "добрососедской" основе и после прекращения силовой спецоперации.
    Юрий Продан
    РФ пока не обсуждала цену на газ, т.к. платеж еще не пришел - Продан
    22:02 30.05.2014
    4Проблемы с оплатой российского газа
    Россия не стала в пятницу на трехсторонних переговорах в Берлине обсуждать цену на газ для Украины, сославшись на то, что еще не получила первый платеж в счет погашения долга на 786 миллионов долларов, заявил глава Минэнерго Юрий Продан.
    Александр Новак
    Украина и РФ в понедельник обсудят вопрос предоплаты за газ - Новак
    21:12 30.05.2014
    25Проблемы с оплатой российского газа
    Россия и Украина в понедельник, 2 июня, обсудят возможность отмены перевода поставок российского газа "Нафтогазу" на механизм предоплаты, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
    Александр Новак
    Украина в пятницу подняла вопрос газовых активов в Крыму
    20:25 30.05.2014
    72Проблемы с оплатой российского газа
    Украина в пятницу на трехсторонних переговорах в Берлине подняла вопрос газовых активов в Крыму, но подробного обсуждения не последовало, поскольку это не касается взаимоотношений "Нафтогаза" и "Газпрома", сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
    Юрий Продан
    Киев оспаривает цену на газ в $380, заявил Продан
    19:57 30.05.2014
    23Проблемы с оплатой российского газа
    Киев оспаривает цену на газ, действовавшую до 1 января 2014 года, но новое правительство Украины уже перечислило за газ 1,1 миллиарда долларов, заявил на пресс-конференции глава Минэнерго Юрий Продан.
    Александр Новак
    Новак: переговоры по цене состоятся при получении "Газпромом" $786 млн
    19:40 30.05.2014
    8Проблемы с оплатой российского газа
    Переговоры с Украиной по пакетному соглашению будут проведены в понедельник в случае поступления на счет "Газпрома" платежа в размере 786 миллионов долларов, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
    Гюнтер Эттингер
    Киев после договора по газу может погасить долги по май по цене $268
    19:36 30.05.2014
    11Проблемы с оплатой российского газа
    Украина предложила в течение десяти дней после достижения пакетного соглашения по газу оплатить долги, в том числе за апрель и май, исходя из цены в 268 долларов, сообщил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер.
    Еврокомиссар Гюнтер Эттингер
    Эттингер надеется, что РФ и Украина договорятся о цене на газ
    19:32 30.05.2014
    17Проблемы с оплатой российского газа
    Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер надеется, что Россия и Украина на очередных газовых переговорах в понедельник в Брюсселе сумеют договориться о цене на газ.
    Молоточек судьи
    Киев подаст в суд, если не будет подписано новое соглашение - Яценюк
    19:10 30.05.2014
    11Проблемы с оплатой российского газа
    Очередной раунд переговоров по газу пройдет в понедельник, если стороны не подпишут новое соглашение о поставках газа в Украину, Киев обещает обратиться с иском в Стокгольмкий арбитраж, сообщил Арсений Яценюк.
    Арсен Аваков
    Аваков: МВД не предлагало представителям "ЛНР" переговоры в Киеве
    18:46 30.05.2014
    21Спецоперация на востоке Украины
    МВД не предлагало руководству самопровозглашенной "Луганской народной республики" провести переговоры в Киеве, заявил в пятницу министр внутренних дел Арсен Аваков.
    Ситуация в Абхазии
    СМИ: власть и оппозиция Абхазии договорились о начале переговоров
    16:05 29.05.2014
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    Власть и оппозиция в Абхазии в результате консультаций с помощником президента РФ Владиславом Сурковым достигли договоренности о начале переговоров, сообщается на абхазском сайте "Апсны-пресс".
    Утвержденный в должности премьер-министра Донецкой народной республики Александр Бородай
    "ДНР" не ведет переговоры с Киевом - Бородай
    21:14 28.05.2014
    38Спецоперация на востоке Украины
    Лидеры "Донецкой народной республики" не ведут никаких переговоров с Киевом, заявил РИА Новости премьер-министр Александр Бородай.
    Валерий Болотов - народный губернатор
    "ЛНР": ополчение Луганска не просило переговоров с киевскими властями
    16:36 28.05.2014
    92Спецоперация на востоке Украины
    Ополчение Луганска не просило переговоров с киевскими властями, заявил глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерий Болотов журналистам в среду.
    Ситуация на востоке
    Силовики: ополченцы пытаются начать переговоры
    12:53 28.05.2014
    28Спецоперация на востоке Украины
    Подконтрольные Киеву силовики заявляют, что представители ополчения якобы пытались связаться с руководством спецоперации, которая проводится на востоке Украины, чтобы обсудить возможные переговоры.
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