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Россия не стала в пятницу на трехсторонних переговорах в Берлине обсуждать цену на газ для Украины, сославшись на то, что еще не получила первый платеж в счет погашения долга на 786 миллионов долларов, заявил глава Минэнерго Юрий Продан.