Ситуация в Украине будет в центре внимания переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри, которые состоятся вечером 5 июня, заявил в четверг официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.
Россия не стала в пятницу на трехсторонних переговорах в Берлине обсуждать цену на газ для Украины, сославшись на то, что еще не получила первый платеж в счет погашения долга на 786 миллионов долларов, заявил глава Минэнерго Юрий Продан.
Украина в пятницу на трехсторонних переговорах в Берлине подняла вопрос газовых активов в Крыму, но подробного обсуждения не последовало, поскольку это не касается взаимоотношений "Нафтогаза" и "Газпрома", сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
Переговоры с Украиной по пакетному соглашению будут проведены в понедельник в случае поступления на счет "Газпрома" платежа в размере 786 миллионов долларов, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Украина предложила в течение десяти дней после достижения пакетного соглашения по газу оплатить долги, в том числе за апрель и май, исходя из цены в 268 долларов, сообщил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер.
Очередной раунд переговоров по газу пройдет в понедельник, если стороны не подпишут новое соглашение о поставках газа в Украину, Киев обещает обратиться с иском в Стокгольмкий арбитраж, сообщил Арсений Яценюк.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".