Избранный президентом Украины Петр Порошенко заявил, что его встречи с президентами США, Франции и другими лидерами дают ему основания для оптимизма и веры в то, что ситуация на востоке Украины стабилизируется.
Россия показала, что будет действовать, а не наблюдать за развитием ситуации в Украине, тем самым отреагировав на развитие украинского кризиса единственно возможным образом, завил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
Захваты членов миссий ОБСЕ в Украине подрывают усилия по преодолению кризиса в стране, говорится в заявлении действующего председателя организации Дидье Буркхальтера, опубликованном в среду на сайте ОБСЕ.
Россия и Евросоюз должны удвоить усилия для преодоления кризиса в Украине, заявил в пятницу посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини в ходе делового завтрака на Петербургском международном экономическом форуме.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов направил обращение Генсеку Организации Объединенных Наций Пан Ги Муну, в котором рассказал, что семей на юго-востоке Украины отстреливают, если они пытаются уехать.
Депутат Партии регионов Вадим Новинский в ходе круглого стола национального единства, проводимого в рамках инициативы ОБСЕ, предложил провести вторые женевские переговоры для утверждения шагов урегулирования кризиса в Украине.
Благотворительная международная организация "Детские деревни-SOS" в Украине и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоены положением детей в городах, охваченных политическим кризисом, заявили представители организаций РИА Новости.
Третий общеукраинский круглый стол национального единства состоится в следующую среду, 21 мая, в Черкассах в центре Украины, сообщил журналистам в субботу модератор мероприятия первый президент Украины Леонид Кравчук.
Участники круглого стола национального единства просят парламент Украины принять меморандум единства для прекращения дальнейшей эскалации кризиса на востоке страны, сообщил модератор мероприятия первый украинский президент Леонид Кравчук.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.