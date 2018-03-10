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    кризисы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Политический кризис в Украине
    Тема0Политический кризис в Украине
    Петр Порошенко
    Порошенко: встречи с мировыми лидерами дают веру в улучшение ситуации
    21:17 04.06.2014
    132Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Избранный президентом Украины Петр Порошенко заявил, что его встречи с президентами США, Франции и другими лидерами дают ему основания для оптимизма и веры в то, что ситуация на востоке Украины стабилизируется.
    Сергей Лавров
    РФ отреагировала на украинский кризис единственно возможным способом - Лавров
    21:03 04.06.2014
    412Отношения Украины и России
    Россия показала, что будет действовать, а не наблюдать за развитием ситуации в Украине, тем самым отреагировав на развитие украинского кризиса единственно возможным образом, завил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
    Петр Порошенко
    План Порошенко по разрешению кризиса в Украине будет включать амнистию
    19:06 04.06.2014
    988Политический кризис в Украине
    Избранный президент Украины Петр Порошенко завил в среду, что план по урегулированию кризиса в Украине будет включать "широкую амнистию" и децентрализацию власти в стране.
    Экономика
    Чисто по-украински - рукотворный экономический кризис
    16:09 02.06.2014
    1388Экономика Украины
    Военные действия на Востоке Украины могут привести к разрушению экономики страны. "Активная фаза" войны уже привела к остановке большей части предприятий региона.
    Встреча глав МИД РФ и Венесуэлы С.Лаврова и Э.Хауа
    РФ и Венесуэла обсудили украинский кризис
    13:08 29.05.2014
    10Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Главы МИД России и Венесуэлы Сергей Лавров и Элиас Хауа обсудили в ходе переговоров в Москве украинский кризис и осудили механизм "цветных революций".
    Председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер
    ОБСЕ: захваты миссий подрывают усилия по борьбе с кризисом в Украине
    23:11 28.05.2014
    19Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Захваты членов миссий ОБСЕ в Украине подрывают усилия по преодолению кризиса в стране, говорится в заявлении действующего председателя организации Дидье Буркхальтера, опубликованном в среду на сайте ОБСЕ.
    Председатель правления Сбербанка России Герман Греф
    Греф: кризис в Украине повлиял на экономику мира больше, чем ожидалось
    10:25 23.05.2014
    90Экономика Украины
    Влияние украинского кризиса на экономику России и мира оказалось более драматичным, чем можно было ожидать, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
    Глава МИД России Сергей Лавров
    Лавров: кризис в Украине можно преодолеть, не поддерживая неонацизм
    09:33 23.05.2014
    53Отношения Украины и России
    Урегулирование кризиса в Украине возможно только при отказе от поддержки ксенофобских и неонацистских настроений в этой стране, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
    Чезаре Мария Рагальини. Архивное фото
    РФ и ЕС должны удвоить усилия для выхода из кризиса в Украине - посол
    08:44 23.05.2014
    9Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Россия и Евросоюз должны удвоить усилия для преодоления кризиса в Украине, заявил в пятницу посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини в ходе делового завтрака на Петербургском международном экономическом форуме.
    Павел Астахов
    Астахов: семьи на востоке Украины отстреливают, если они хотят уехать
    08:03 22.05.2014
    1304Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов направил обращение Генсеку Организации Объединенных Наций Пан Ги Муну, в котором рассказал, что семей на юго-востоке Украины отстреливают, если они пытаются уехать.
    Арсений Яценюк
    Яценюк: Украина исключает двусторонние переговоры с РФ по кризису
    16:31 21.05.2014
    26Отношения Украины и России
    Назначенный Верховной Радой премьер-министром Украины Арсений Яценюк заявляет, что на сегодняшний день двусторонние переговоры между Киевом и Москвой вестись не могут.
    Партия регионов
    ПР инициирует "Женеву-2" для практических шагов урегулирования кризиса
    14:54 21.05.2014
    18Женевские переговоры по ситуации в Украине
    Депутат Партии регионов Вадим Новинский в ходе круглого стола национального единства, проводимого в рамках инициативы ОБСЕ, предложил провести вторые женевские переговоры для утверждения шагов урегулирования кризиса в Украине.
    Ситуация в Мариуполе
    ЮНИСЕФ обеспокоен положением детей в городах Украины
    13:55 21.05.2014
    28Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Благотворительная международная организация "Детские деревни-SOS" в Украине и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоены положением детей в городах, охваченных политическим кризисом, заявили представители организаций РИА Новости.
    Михаил Чечетов
    ПР заявила о готовности выполнять условия меморандума мира и согласия
    12:01 21.05.2014
    10Спецоперация на востоке Украины
    ПР готова выполнять условия меморандума мира и согласия, заявил РИА Новости первый замглавы фракции партии Михаил Чечетов.
    Второе заседание Всеукраинского круглого стола национального единства
    "Круглый стол национального единства" перенесли из Донецка в Николаев
    15:16 20.05.2014
    4Политический кризис в Украине
    Третий всеукраинский "круглый стол национального единства" пройдет в среду в Николаеве, а не в Донецке, как планировалось ранее, сообщает во вторник Николаевская областная администрация.
    Здание ООН
    ООН заявляет о 10 тыс перемещенных лиц из-за кризиса в Украине - СМИ
    12:25 20.05.2014
    8Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Управление верховного комиссара по делам беженцев ООН заявляет по меньшей мере о 10 тысячах перемещенных лиц с начала кризиса на Украине, передает во вторник агентство Франс Пресс.
    Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак
    МИД Словакии: урегулировать кризис в Украине без РФ невозможно
    13:40 19.05.2014
    7Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Урегулирование кризиса в Украине невозможно без содействия России, считает глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.
    Первый всеукраинский круглый стол национального единства
    Следующий общеукраинский "круглый стол единства" пройдет в Черкассах
    17:56 17.05.2014
    19Спецоперация на востоке Украины
    Третий общеукраинский круглый стол национального единства состоится в следующую среду, 21 мая, в Черкассах в центре Украины, сообщил журналистам в субботу модератор мероприятия первый президент Украины Леонид Кравчук.
    Леонид Кравчук
    Кравчук: участники нацдиалога просят Раду принять меморандум единства
    16:34 17.05.2014
    14Спецоперация на востоке Украины
    Участники круглого стола национального единства просят парламент Украины принять меморандум единства для прекращения дальнейшей эскалации кризиса на востоке страны, сообщил модератор мероприятия первый украинский президент Леонид Кравчук.
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