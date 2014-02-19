Косьянчич: санкции против Киева могут вступить в силу "очень быстро"

БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости, Владимир Добровольский. Санкции против Украины, которые обсудят в четверг главы МИД стран ЕС, теоретически могут вступить в силу на следующий день, заявила Майя Косьянчич, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон.



"Совет пройдет завтра. Изначально нужно единогласие для принятия решения об ограничительных мерах. Они вступают в силу, как только будут опубликованы в официальном издании. Это может произойти очень быстро", - сказала Косьянчич.



"Это теоретический вопрос, но в принципе - да", - сказала она, отвечая на вопрос, может ли решение министров быть опубликовано в официальном издании на следующий день.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.