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    Косьянчич: санкции против Киева могут вступить в силу "очень быстро"

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    Санкции против Украины, которые обсудят в четверг главы МИД стран ЕС, теоретически могут вступить в силу на следующий день, заявила Майя Косьянчич.
    Ситуации в Украине
    RIA News Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

    БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости, Владимир Добровольский. Санкции против Украины, которые обсудят в четверг главы МИД стран ЕС, теоретически могут вступить в силу на следующий день, заявила Майя Косьянчич, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон.

    "Совет пройдет завтра. Изначально нужно единогласие для принятия решения об ограничительных мерах. Они вступают в силу, как только будут опубликованы в официальном издании. Это может произойти очень быстро", - сказала Косьянчич.

    "Это теоретический вопрос, но в принципе - да", - сказала она, отвечая на вопрос, может ли решение министров быть опубликовано в официальном издании на следующий день.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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