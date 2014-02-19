ОБСЕ осудила убийство журналиста во время беспорядков в Киеве

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович осудила убийство журналиста украинской газеты "Вести" Вячеслава Веремия во время беспорядков в Киеве.



В среду издание "Вести" сообщило о гибели своего журналиста Веремия, который получил огнестрельное ранение накануне. По данным издания, неизвестные в масках открыли огонь по журналисту, когда он вместе с коллегами возвращался с работы. Редакции газеты "Вести" потребовала от правоохранительных органов в кратчайшие сроки найти убийц журналиста.



"Я была очень огорчена, услышав новость об убийстве Веремия прошлой ночью. Я искренне соболезную его семье и родственникам. Смерть Веремия – это самый жестокий акт насилия против сотрудников СМИ с начала протестов. Безопасность журналистов должна быть гарантирована, особенно во время беспорядков", - говорится в заявлении Миятович.



По данным ОБСЕ, за прошедшие сутки в Киеве получили ранения 27 журналистов. В то же время Минздрав Украины сообщил о пятерых пострадавших журналистах. За все время беспорядков на Украине пострадали 165 сотрудников СМИ, отмечает ОБСЕ.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.