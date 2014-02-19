СМИ: корреспондент газеты "Вести" погиб во время беспорядков в Киеве

РИА Новости Украина Егор Луканин

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Корреспондент украинской газеты "Вести" Вячеслав Веремий погиб во время беспорядков в Киеве, сообщается на сайте издания в среду.



"Сегодня ранним утром, 19 февраля, в киевской больнице скорой помощи скончался корреспондент отдела "Киев" газеты "Вести" Вячеслав Веремий. Накануне поздним вечером неизвестные в масках открыли огонь по нашему журналисту. Врачи несколько часов боролись за жизнь Славы, однако он умер на операционном столе", - отмечается в сообщении.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.

Редакции газеты "Вести" потребовала от правоохранительных органов в кратчайшие сроки найти убийц журналиста.



По информации издания, группа корреспондентов "Вестей" возвращались с работы на такси, и когда машина остановилась на светофоре, из подворотни выбежали мужчины. Они начали раскачивать автомобиль. После этого нападавшие вытащили из машины водителя, Веремия и еще одного работника газеты, Алексея Лымаренко, и жестоко избили их. Водитель получил серьезные травмы ноги. Алексею изуродовали лицо. Им была оказана первая медицинская помощь. Веремий получил пулевое ранение в грудь.



"Вячеслав Веремий работал в "Вестях" со дня открытия нашего проекта, он был ведущим журналистом нашего издания. Слава готовил публикации на острые социальные темы, проводил расследования, писал репортажи с Евромайдана. У него остались супруга и маленький сын. Мы обращаемся ко всем свидетелям происшедшего с просьбой сообщить информацию, которая поможет найти убийц", - отмечается в сообщении.