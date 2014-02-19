Представитель ЕС в РФ: Киев должен вернуться к парламентскому процессу

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Власти Евросоюза обеспокоены стремительной эскалацией событий в Киеве и большим количество жертв, заявил глава представительства ЕС в России Вигаудас Ушацкас, выступая в среду с докладом в Москве.

По его мнению, Украина должна немедленно вернуться на путь парламентского процесса. "Лидеры должны взять на себя общую ответственность, чтобы вернуть доверие и создать условия для выхода из кризиса", - сказал он.

Отметив, что Евросоюз осуждает любое применение насилия, Ушацкас выразил соболезнования близким погибших в беспорядках в Киеве.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Протестующие пытались подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.