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    Представитель ЕС в РФ: Киев должен вернуться к парламентскому процессу

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    Власти Евросоюза обеспокоены стремительной эскалацией событий в Киеве и большим количество жертв, заявил глава представительства ЕС в России Вигаудас Ушацкас, выступая в среду с докладом в Москве.
    Глава представительства ЕС в РФ Вигаудас Ушацка
    RIA News Эдуард Песов | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Власти Евросоюза обеспокоены стремительной эскалацией событий в Киеве и большим количество жертв, заявил глава представительства ЕС в России Вигаудас Ушацкас, выступая в среду с докладом в Москве.

    По его мнению, Украина должна немедленно вернуться на путь парламентского процесса. "Лидеры должны взять на себя общую ответственность, чтобы вернуть доверие и создать условия для выхода из кризиса", - сказал он.

    Отметив, что Евросоюз осуждает любое применение насилия, Ушацкас выразил соболезнования близким погибших в беспорядках в Киеве.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Протестующие пытались подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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