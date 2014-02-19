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    Туск: ЕС должен выступить с общей позицией из-за ситуации в Украине

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    Евросоюз должен выступить с общей позицией в связи с ситуацией в Украине, заявил в среду премьер-министр Польши Дональд Туск.
    Премьер-министр Польши Дональд Туск
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    ВАРШАВА, 19 фев - РИА Новости, Леонид Свиридов. Евросоюз должен выступить с общей позицией в связи с ситуацией в Украине, заявил в среду премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По его словам, Европа сейчас видит "продолжающуюся анархию в Украине с угрозой распада страны", и, "быть может, первые часы гражданской войны в Киеве".

    "Развитие ситуации в Украине будет определять будущее целого региона, будет влиять на безопасность поляков", - отметил премьер-министр Польши.

    "Позиция Европы должна быть единой в отношении Украины", - добавил он.

    Массовые уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, жертвами массовых беспорядков стали 25 человек. МВД сообщает о девяти погибших сотрудниках. Более 70 сотрудников правоохранительных органов получили огнестрельные ранения во время столкновений с радикалами.

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