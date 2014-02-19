Янукович: оппозиция перешла границу, когда призвала людей к оружию

КИЕВ , 19 фев - РИА Новости. Президент Виктор Янукович заявил, что лидеры оппозиции "перешли грань", когда призвали граждан к вооруженному сопротивлению, и ответственные за это должны предстать перед судом, говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте главы государства.



Ранее некоторые СМИ сообщали, что лидеры оппозиции призывают жителей страны выходить с огнестрельным оружием на Майдан.



"Границу они (лидеры оппозиции) перешли, когда призывали людей к оружию. А это - вопиющее нарушение закона. И законопреступники должны предстать перед судом, который определит им меру наказания", - говорится в обращении президента.



Янукович также призвал сторонников мирного урегулирования вопросов к отмежеванию от радикальных сил, провоцирующих кровопролитие.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.