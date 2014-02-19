Песков: Кремль следит за событиями в Украине, но не вмешивается

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Кремль внимательно следит за событиями в Украине, но по-прежнему придерживается принципа невмешательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



В Киеве во вторник вновь вспыхнули беспорядки. По последним данным, погибли 25 человек.



"Кремль внимательно следит за событиями на Украине, и мы обязательно объявим о своем отношении к ним, но это будет позже. Главный принцип заключается в том, чтобы не вмешиваться в происходящее в Киеве. Об этом неоднократно говорилось, и Кремль придерживается этой линии", – сказал Песков интернет-изданию Slon.

На просьбу прокомментировать распространенную в СМИ информацию о том, что якобы российский лидер накануне не смог поговорить по телефону с президентом Виктором Януковичем, сославшись на занятость, пресс-секретарь Путина ответил, что ему об этом ничего не известно.



"Мне об этом ничего не известно, честно говоря. Подобная информация до меня не доходила", - отметил Песков.