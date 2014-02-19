наверх
10.03.201802:02
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В СНГ

    Песков: Кремль следит за событиями в Украине, но не вмешивается

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

    (обновлено: )5
    Кремль внимательно следит за событиями в Украине, но по-прежнему придерживается принципа невмешательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Кремль внимательно следит за событиями в Украине, но по-прежнему придерживается принципа невмешательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    В Киеве во вторник вновь вспыхнули беспорядки. По последним данным, погибли 25 человек.

    "Кремль внимательно следит за событиями на Украине, и мы обязательно объявим о своем отношении к ним, но это будет позже. Главный принцип заключается в том, чтобы не вмешиваться в происходящее в Киеве. Об этом неоднократно говорилось, и Кремль придерживается этой линии", – сказал Песков интернет-изданию Slon.

    На просьбу прокомментировать распространенную в СМИ информацию о том, что якобы российский лидер накануне не смог поговорить по телефону с президентом Виктором Януковичем, сославшись на занятость, пресс-секретарь Путина ответил, что ему об этом ничего не известно.

    "Мне об этом ничего не известно, честно говоря. Подобная информация до меня не доходила", - отметил Песков.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине