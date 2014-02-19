Пушков: призыв Байдена к Януковичу является сигналом для радикалов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков уверен, что призыв вице-президента США Джо Байдена к президенту Виктору Януковичу проявить сдержанность является "сигналом" для экстремистов.



"Байден призвал Януковича, но не радикалов к "максимальной сдержанности"! Так экстремисты в очередной раз получили сигнал поддержки от США", - написал депутат в среду в Twitter.



Байден позвонил во вторник Януковичу и потребовал от него немедленно начать диалог с оппозицией, а также отвести милицию с улиц Киева и продемонстрировать максимум выдержки.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.