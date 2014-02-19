наверх
10.03.201802:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В СНГ

    Пушков: призыв Байдена к Януковичу является сигналом для радикалов

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

    (обновлено: )8
    Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков уверен, что призыв вице-президента США Джо Байдена к президенту Виктору Януковичу проявить сдержанность является "сигналом" для экстремистов.
    Председатель комитета ГД по международным делам Алексей Пушков
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков уверен, что призыв вице-президента США Джо Байдена к президенту Виктору Януковичу проявить сдержанность является "сигналом" для экстремистов.

    "Байден призвал Януковича, но не радикалов к "максимальной сдержанности"! Так экстремисты в очередной раз получили сигнал поддержки от США", - написал депутат в среду в Twitter.

    Байден позвонил во вторник Януковичу и потребовал от него немедленно начать диалог с оппозицией, а также отвести милицию с улиц Киева и продемонстрировать максимум выдержки.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине