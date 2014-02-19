Власти продолжат переговоры с оппозицией, сообщила Лукаш

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Исполняющая обязанности главы Минюста Елена Лукаш заявила, что власти продолжат переговоры с украинской оппозицией, несмотря на беспорядки, сообщается на сайте президента страны.

"Президент Украины призвал немедленно прекратить захват правоохранительных органов, оружия, прекратить эскалацию конфликта в государстве. Это обязанность оппозиции - призвать всех радикалов, которые нарушили закон и ответственные за кровопролитие, прекратить противостояние. Мы настроены на мир, на диалог. Мы против насилия в любых его проявлениях. Переговоры будут продолжены", - отмечается в ее заявлении.

Первый заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов заявил, что совершенные накануне в Украине "правонарушения имеют признаки особо тяжких преступлений". По его словам, "общественно опасная деятельность будет обязательно наказываться самым суровым образом". Он призывал всех причастных к этим преступлениям сложить оружие и сдаться правоохранительным органам.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

Лукаш утверждает, что представители оппозиции отказываются брать на себя ответственность "за то, к чему они призывали граждан", а, по ее данным, во время беспорядков людей просили браться за оружие.



"Вчера оппозиция призвала граждан к протесту, к блокированию парламента и сегодня мы получили погромы, поджоги, убийства и кровопролитие. Больше никто не сможет говорить о мирном протесте в Украине", - заключила она.