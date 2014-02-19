Янукович призвал оппозицию бороться за власть законным путем

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Виктор Янукович заявил, что лидеры оппозиции пренебрегли основными принципами демократии, и призвал их к тому, чтобы они добивались власти законным путем, говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента в среду.



"Оппозиционные лидеры пренебрегли основным принципом демократии - власть приобретают не на улицах или площадях, а только на избирательных участках. Я не раз говорил им - скоро выборы. Если народ доверит вам - будете у власти. Если не доверит - не будете при власти. Но и то, и другое должно произойти законно, так, как велит Конституция Украины", - заявил глава Украины.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.