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    Янукович призвал оппозицию бороться за власть законным путем

    Тема:

    Политический кризис в Украине (1691)

    (обновлено: )5
    Президент Виктор Янукович заявил, что лидеры оппозиции пренебрегли основными принципами демократии, и призвал их к тому, чтобы они добивались власти законным путем.
    Виктор Янукович
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Виктор Янукович заявил, что лидеры оппозиции пренебрегли основными принципами демократии, и призвал их к тому, чтобы они добивались власти законным путем, говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента в среду.

    "Оппозиционные лидеры пренебрегли основным принципом демократии - власть приобретают не на улицах или площадях, а только на избирательных участках. Я не раз говорил им - скоро выборы. Если народ доверит вам - будете у власти. Если не доверит - не будете при власти. Но и то, и другое должно произойти законно, так, как велит Конституция Украины", - заявил глава Украины.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.

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