МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Госдуме призывают не допустить югославский сценарий в Украине и заявляют, что готовы оказать всю необходимую помощь, о которой попросит братский народ, заявил в среду глава думского комитета по делам СНГ Леонид Слуцкий.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, жертвами массовых беспорядков стали 25 человек.



"Происходящее на Украине - это беспредел, но беспредел, спровоцированный радикалами и хорошо организованный с точки зрения "военных действий. К прискорбию, лидеры украинской оппозиции уже не контролируют всю ситуацию, но именно их запредельные амбиции и нежелание рассматривать предложенные властью компромиссные варианты привели к очередным погромам, пожарам, пострадавшим и уже 25 жертвам, среди которых мирное население, милиционеры и журналисты", - сказал Слуцкий.



Он подчеркнул, что все это происходит при подстрекательстве Запада, который продолжает решать свои геополитические задачи и "плюет на судьбу целой страны и ее людей". Так называемый протест уже далеко перешагнул все допустимые нормы с точки зрения демократических европейских ценностей и поставил страну на грань раскола.



"Нельзя допустить югославский сценарий на Украине. Необходимо любым способом прекратить кровопролитие и не допускать внешнего вмешательства. Россия и мы, депутаты Госдумы, готовы оказать всю необходимую помощь, о которой попросит наш братский народ", - отметил глава комитета ГД.



Он выразил сожаление, что нарушено олимпийское перемирие и украинские спортсмены, которых уже призывают отказаться от участия в зимних играх в Сочи, "также становятся заложниками действия экстремистов".