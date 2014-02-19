Япония требует от Украины обеспечить безопасность своих граждан

РИА Новости Украина Егор Луканин

ТОКИО, 19 фев - РИА Новости, Ксения Нака. Япония обеспокоена ситуацией в Украине и требует от правительства этой страны обеспечить безопасность находящихся в Украине японцев, об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.



"Япония обращается к обеим сторонам с призывом как можно скорее урегулировать ситуацию путем диалога, не применяя насилия и проявив максимальную ответственность. Кроме того, мы требуем от правительства Украины обеспечить безопасность японских граждан, а также предоставлять своевременную информацию о ситуации. Глубокое сожаление вызывает то, что в результате столкновений между протестующими и полицией есть жертвы", - сказал генеральный секретарь правительства.



Политический кризис разразился в Украине в конце ноября прошлого года, когда Кабмин объявил о приостановке евроинтеграции страны. Массовые акции, названные "евромайданом", прошли по всей Украине и в январе вылились в столкновения радикалов с милицией. В конце января был отправлен в отставку кабинет министров. Оппозиция требует проведения конституционной реформы.