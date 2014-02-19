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    США призывают своих граждан в Киеве не выходить на улицу по ночам

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    Госдепартамент США выпустил предупреждение гражданам страны, находящимся в Украине, и призвал американцев в Киеве не выходить на улицу по ночам.
    Флаг США
    RIA News

    ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент США выпустил предупреждение гражданам страны, находящимся в Украине, и призвал американцев в Киеве не выходить на улицу по ночам.

    "Мы призываем граждан США держаться в тени и находиться в помещении ночью, пока продолжаются столкновения", - говорится в документе.

    Госдепартамент констатировал "резкую эскалацию" в противостоянии протестующих и милиции.

    "Ситуация в Украине непредсказуемая, она может быстро измениться. Возможны новые столкновения между полицией и протестующими в Киеве и в других городах", - отметили в госдепартаменте.

    Американское внешнеполитическое ведомство напомнило гражданам США, что противостояние на Украине началось в ноябре прошлого года, когда правительство приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Особенно сильно ситуация обострялась 19 января и 18 февраля, когда противостояние с использованием камней, "коктейлей Молотова", слезоточивого газа и резиновых пуль приводило к жертвам среди демонстрантов, напомнили в госдепартаменте. При этом ведомство не упомянуло о жертвах и пострадавших из числа милиционеров.

    Американских граждан в Украине призвали также зарегистрироваться в программе оповещения госдепартамента, чтобы американские власти могли связаться с ними в случае необходимости.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.

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