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    Волошин: власть уже не может найти себе журналистов-защитников

    (обновлено: )10540
    Права украинских журналистов в ПАСЕ дали отстаивать нардепу Арьеву, который под личиной "независимого журналиста-расследователя" недавно занимался черным пиаром против Наливайченко и других оппозиционеров, отмечает политолог-международник Олег Волошин.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В среду, 25 апреля, парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выступила за противодействие дезинформации в СМИ, приняв соответствующую резолюцию. 

    В документе отмечается, что "в некоторых случаях государственные СМИ были превращены в пропагандистские инструменты и использованы для передачи ложных новостей или подстрекательства к ксенофобской ненависти к меньшинствам и уязвимым группам.

    "Это приводит  к отсутствию и низким этическим  стандартам ряда СМИ и объясняет  растущую нехватку доверия со стороны общественности", — подчеркивают члены ПАСЕ.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
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    То, что в ПАСЕ озаботились проблемами журналистских стандартов и этики, — это хороший сигнал, считает политолог-международник Олег Волошин. По его словам, не только украинские, но и многие западные СМИ уже давно перешли все мыслимые красные линии.

    "Излишняя политическая  ангажированность, смешение ролей журналиста и пропагандиста, джинса — все это проблемы не только украинских масс-медиа. В войне  с Трампом и консервативной  революцией западные либеральные СМИ давно перешли все мыслимые красные линии", — пишет Волошин у себя в Facebook. 

    Однако политолог удивлен, что права украинских журналистов в ПАСЕ дали отстаивать нардепу Владимиру Арьеву.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Но кто представляет  профильный доклад о стандартах  журналисткой этики? Господин Арьев. Тот самый Арьев, который под  личиной "независимого журналиста-расследователя" недавно в эфире канала с очень "прямой спиной" занимался черным пиаром против Наливайченко и других оппозиционеров", — спрашивает Волошин.

    Где еще в Европе видано, чтобы политик одновременно притворялся журналистом и занимался в эфире дискредитацией оппозиции, добавляет политолог.

    "Так, видимо, плохо  идут дела у украинской власти, что найти журналистов, готовых  Ее защищать, все труднее. Вот  приходится возлагать эти задачи  на депутатов от правящей коалиции. И этот человек имеет совесть  в ПАСЕ рассказывать о якобы безответственных СМИ и проблемах с журналистской этикой. Пусть для начала посмотрит в зеркало", — резюмирует Волошин.

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