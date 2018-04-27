Волошин: власть уже не может найти себе журналистов-защитников

РИА Новости Украина

В среду, 25 апреля, парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выступила за противодействие дезинформации в СМИ, приняв соответствующую резолюцию.

В документе отмечается, что "в некоторых случаях государственные СМИ были превращены в пропагандистские инструменты и использованы для передачи ложных новостей или подстрекательства к ксенофобской ненависти к меньшинствам и уязвимым группам.

"Это приводит к отсутствию и низким этическим стандартам ряда СМИ и объясняет растущую нехватку доверия со стороны общественности", — подчеркивают члены ПАСЕ.

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То, что в ПАСЕ озаботились проблемами журналистских стандартов и этики, — это хороший сигнал, считает политолог-международник Олег Волошин. По его словам, не только украинские, но и многие западные СМИ уже давно перешли все мыслимые красные линии.

"Излишняя политическая ангажированность, смешение ролей журналиста и пропагандиста, джинса — все это проблемы не только украинских масс-медиа. В войне с Трампом и консервативной революцией западные либеральные СМИ давно перешли все мыслимые красные линии", — пишет Волошин у себя в Facebook.

Однако политолог удивлен, что права украинских журналистов в ПАСЕ дали отстаивать нардепу Владимиру Арьеву.

"Но кто представляет профильный доклад о стандартах журналисткой этики? Господин Арьев. Тот самый Арьев, который под личиной "независимого журналиста-расследователя" недавно в эфире канала с очень "прямой спиной" занимался черным пиаром против Наливайченко и других оппозиционеров", — спрашивает Волошин.

Где еще в Европе видано, чтобы политик одновременно притворялся журналистом и занимался в эфире дискредитацией оппозиции, добавляет политолог.

"Так, видимо, плохо идут дела у украинской власти, что найти журналистов, готовых Ее защищать, все труднее. Вот приходится возлагать эти задачи на депутатов от правящей коалиции. И этот человек имеет совесть в ПАСЕ рассказывать о якобы безответственных СМИ и проблемах с журналистской этикой. Пусть для начала посмотрит в зеркало", — резюмирует Волошин.