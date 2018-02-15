Гончаров: в стране действует режим коррумпированной бюрократии

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РИА Новости Украина

Главной проблемой Украины по-прежнему остается коррупция. Об этом в интервью австрийскому изданию Profil заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Коррупция всегда была и остается главной проблемой Украины", — отметил глава государства.

По словам Порошенко, Киев планирует работать с западными спецслужбами по возвращению в страну средств, незаконно вывезенных олигархами и чиновниками.

Отметим, что ранее западные партнеры официального Киева неоднократно заявляли о проблемах с коррупцией в стране. Также большинство представителей бизнеса в Украине считают, что коррупция в 2017 году была широко распространенным явлением в стране, с ней сталкивалось большинство, свидетельствуют данные опроса, проведенного Американской торговой палатой в Украине. Так, в январе фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова обнародовали результаты совместного опроса, согласно которому около 80% украинцев считают неуспешными меры властей страны по борьбе с коррупцией. Большинство представителей бизнеса (71%) считают, что в 2017 году были коррумпированными суды, 54% — налоговые и таможенные органы, 19% — Служба безопасности Украины. Опрос показал, что представители бизнеса считают: коррупция препятствует поступлению инвестиций в страну.

Экономический эксперт Александр Гончаров считает, что по-прежнему в стране также распространено так называемое "кумовство" в верхних эшелонах власти. В частности, если брать столичную верхушку.

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"Тревожные новости, приходящие из киевских автобусных остановок, ресторанов, судов и прочих мест убеждают в том, что столица не вышла из того государственного устройства, которое начали строить А.Омельченко и Л.Черновецкий", — написал Гончаров на своей странице в Facebook.

По его мнению, в результате получилась столичная корпорация, где внутри госструктур находятся только те, кто родственно или бизнес-интересами связаны между собой, а также объединены лояльностью, симпатиями и отношениями.

Александр Гончаров/Facebook

"И после двух майданов по-прежнему действует режим коррумпированной бюрократии, ничего не изменилось. Как и прежде, политики в первую голову заинтересованы в личном обогащении, а избиратели неизменно голосуют за тех политиков, которые им с тем же постоянством развешивают клюкву о том, что дадут им возможность приумножить семейный бюджет. Не пойму, это уже системный маразм или тихий и очень доходный бизнес?" — задается вопросом эксперт.