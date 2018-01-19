Есть два фактора, из-за которых постоянно растет цена на бензин — Куюн

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Большие АЗС снова подняли цены на бензин. На этот раз в среднем на 10-50 копеек за литр. При этом в Украине автогаз впервые стал популярнее бензина.

Так, в 2017 году в объемном выражении потребление автогаза в Украине на 10% превысило потребление автомобильных бензинов, а доля газа в балансе моторного топлива составила 23%.

Причины и последствия роста цен в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому ціни на пальне знову виросли? Які реальні чинники спровокували це зростання?

— На даний момент ті два фактори, які обумовлюють ціну зазвичай, вони обидва грають проти споживача. Перший – це світова ціна на нафту, і друге – це курс основних валют.

Чи не здається вам, що основні гравці ціни синхронно піднімають?

— Вони синхронно піднімають, це не здається, ми це бачимо.

Хіба демпінг не був би привабливішим у боротьбі за конкурента?

— Справа в тому, що коли ціна зростає кожен день через те, що курс змінюється та змінюється ціна на нафту, то тут вже не до конкурентної боротьби, тут треба дивитись на свою економіку, щоб не продавати собі у збиток, тому що завтра тобі доведеться купувати нові партії пального і тобі потрібні гроші для того, щоб його купити. Тому ринок підвищує, тому що всі купують, умовно, в одних і тих же джерелах. Тобто у всіх воно дорожче на вході, на виході теж підвищують.

Тобто якоїсь змови у нас немає?

— Наприклад, зараз заробітки заправних станцій зросли різко, але ми бачимо, що такого впродовж 2017 року не відбувалось, тобто був нормативний прибуток в середньому по ринку десь три гривні на літрі. Він був як на початку року, так і в кінці. Тому якщо б ми побачили сьогодні п’ять гривень, а не три, як завжди, це був би сигнал. А ми бачимо, що зараз маржа, до речі, ще менше, тому що не встигають піднімати ціни, і тому закупівельна вартість набагато швидше зростає, ніж ціна реалізації на заправках. Тому такий локальний період ця маржа стає меншою, і саме це штовхає ціни догори.

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В Україні вперше автогаз став популярнішим за бензин. Про що це може говорити?

— Що люди хочуть економити, і знайшли єдиний можливий в цих умовах шлях – це перехід на альтернативне пальне, альтернативне пальне бензину, тому що воно набагато дешевше, а через те, що податки дуже різні на скраплений газ і на бензин — це обумовлює дуже привабливу ціну скрапленого газу, і люди цим користуються, переходять і купують це.

Які зараз об’єми споживання бензину, газу в Україні? Що зростає і що падає?

— Зростає, звичайно, як вже було сказано, скраплений газ, бензин паралельно падає, тобто відбувається заміщення одного енергоносія на інший, і дизпальне на цьому фоні зберігає стабільність. Здається, баланс минулого року виріс десь на 2%, тобто навіть ми бачимо, що трохи є активізація. Про що каже збільшення споживання дизпального? Про те, що є активізація бізнесу, тому що дизпальне – це, переважно, промисловий енергоносій, і тому ми бачимо, що є деяке економічне зростання, є активізація бізнесу. У цілому хочу сказати, що в 2017 році Україна спожила більше моторних палив, ніж у докризовому 2013 році, тобто це говорить про те, що потихеньку, не дивлячись на всі негаразди, потихеньку економіка прокидається, люди стають більш активними, тобто це дуже добрі новини.

Є якась формула формування ціни на бензин?

— Формули як такої немає, тому що ціна складається і залежить від двох параметрів, які постійно змінюються – це світова ціна на нафту та курс валют. Тому не можна сказати, що якщо нафта 70 доларів за барель, ціна на заправці буде стільки, тому що треба, як мінімум, зробити оговорку про те, що який курс. Тобто якщо ціна 70, а курс 35 євро, а долар 29, тоді бензин буде стільки-то, це ще можна якось, але потрібно постійно ці параметри відслідковувати, тому такої формули простої немає.

Відслідковують, і, напевно, закладуть оператори якісь ще ризики в ціну на пальне?

— Можливо, хтось і закладає, але статистика цього не показує, тобто вона показує, що є стабільна норма прибутку, стабільна націнка, вона, так звана валова маржа цілком в оператора залишається десь три гривні на літрі в середньому, з них він ще має заплатити персоналу, він ще має заплатити комунальні платежі, має заплатити якісь податки, податок на прибуток, як мінімум. Тобто чистими залишається гривня-півтори, у преміальних заправках, мабуть, ще більше трохи, до двох гривень. Але це все, що у них є. навіть якщо вони погодяться працювати без прибутку, ціна буде на дві гривні або на півтори менша, на фоні 30 гривень — це взагалі хтось помітить чи ні.

Напомним, ранее аналитик Артем Куюн заявлял, что стабилизации рынка автогаза препятствуют репрессивные действия СБУ в отношении крупнейших независимых импортеров.